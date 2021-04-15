Николаев — Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 апреля, в 16:00 состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором «Николаев» примет киевскую «Оболонь».
Матч пройдет в Николаеве на Центральном городском стадионе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — МФК Николаев
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