ПАЛКИН: «Тайсон взял 15 трофеев. Это дорогого стоит. У него доброе сердце»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал уход из клуба бразильца

  • 17.04.2021 02:11
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ПАЛКИН: «Тайсон взял 15 трофеев. Это дорогого стоит. У него доброе сердце»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин прокомментировал уход из клуба бразильца Тайсона:

– Какой след оставил Тайсон, какую ценность он принес за 8 лет в клубе?

– Самое главное – трофеи. По большому счету ради них и он играет, и мы. Тайсон выиграл 15 трофеев, забил 55 голов, провел 299 матчей. Это дорогого стоит! Прощаться всегда сложно, тем более когда человек отыграл в клубе 8 лет. С ним связана часть истории, победы «Шахтера». И когда расстаешься, это всегда печаль, потому что часть истории отходит назад. Я хочу пожелать Тайсону только успехов. Он заключил двухлетний контракт с «Интером», хочет еще поиграть у себя на родине. Я хотел бы пожелать всего самого хорошего, чтобы у него все получалось на бразильской земле, в бразильском футболе. Потому что в украинском футболе он доказал, показал и сделал все что мог. Всех ему благ и всего самого хорошего.

– «Шахтер» и Тайсон расстаются на хорошей ноте.

– Я не хотел бы слишком концентрироваться на той ситуации, которая возникла в последние дни. В жизни всякое бывает. Тем более все мы знаем, какой Тайсон – достаточно вспыльчивый человек, но он быстро отходит. Все неурядицы забываются. Я надеюсь, что команда его простит, тренерский штаб. Нужно уметь прощать, нужно уметь идти друг другу навстречу. Я считаю, что мы расходимся красиво. Каждый из этой ситуации почерпнет максимум. Восьмилетнюю историю вы не перечеркнете: то, что он сделал для нас, для украинского футбола вообще, ведь он не только у нас играл… Это очень много. И какого уровня футбол он показывал: становился лучшим футболистом страны не раз. Он заслужил, и этого у него никто не отнимет. Ту ситуацию, что возникла, мы забудем через несколько недель, а восьмилетняя история останется в наших сердцах навсегда.

– Заметно, что Тайсон сам очень сильно переживает. На интервью он заплакал. Видно, что «Шахтер» – дорогой ему клуб.

– Тайсон, повторюсь, вспыльчивый человек, иногда его поведение вызывает некоторые вопросы, но того, что он человек по своей природе и сути достаточно добрый, добродушный и отходчивый, – не отнять. У него большое и доброе сердце. Я думаю, оно его по жизни ведет и во многих жизненных ситуациях будет спасать. Хочу пожелать Тайсону только всех благ, здоровья и всего самого лучшего. Большое спасибо за то, что он сделал для нашего клуба!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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