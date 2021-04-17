Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч 33-го тура Ла Лиги

  • 17.04.2021 01:59
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Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» – «Севилья».

«Команды высоко идут в Ла Лиге. «Севилья» с 61 очком четвертая и отстает от первого «Атлетико» всего на 6 баллов. «Реал Сосьедад» с 47 баллами идет пятым. У севильцев есть шанс побороться за самые высокие места! Да, играют 4-е и 5-е места, но «Севилья» же ниже четвертой позиции не опустится и сыграет в лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда из Андалусии попытается подняться на более высокие места, на пьедестал.

«Севилья» - хорошая, играющая команда. Там раскрылось много футболистов, за которых гранды предлагают сумасшедшие деньги. Я думаю, севильцы попытаются взять три очка в этом матче.

«Реал Сосьедад», мне кажется, не просто так идет на пятом месте. У басков много хороших опытных футболистов – тот же Давид Сильва. Мне кажется, сансебастьянцы нервы потрепают сопернику, но «Севилья» возьмет верх в этом противостоянии», - сказал Федецкий.

Матч «Реал Сосьедад» – «Севилья» состоится 18- апреля. Начало встречи – в 15:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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