Хетафе – это преграда. Реал потерял важные очки в борьбе за чемпионство

18 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.
«Реал» потерял два важных очка в игре против «Хетафе» (1:1), и «Атлетико» оторвался на три пункта.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (70), «Реал» (67), «Барселона» (65, игра в запасе), «Севилья» (64), «Вильярреал» (49), «Бетис» (48), «Реал Сосьедад» (47).
Ла Лига. 31-й тур
«Хетафе» – «Реал» – 0:0
«Реал»: Куртуа, Марсело, Одриосола, Чуст, Эдер Милитау, Модрич, Иско, Асенсио (Серхио Аррибас, 78), Диас (Бланко, 65), Винисиус Жуниор, Родриго (Бензема, 65).
«Леванте» – «Вильярреал» – 1:5
Голы: Постиго, 9, автогол (0:1). Х.Морено, 13 (0:2). Малса, 21 (1:2). Чиквуэзе, 63 (1:3). Везу, 72, автогол (1:4). Чиквуэзе, 75 (1:5).
«Атлетико» – «Эйбар» – 5:0
Голы: Корреа, 42 (1:0). Корреа, 44 (2:0). Феррейра-Карраско, 49 (3:0). Льоренте, 53 (4:0). Льоренте, 68 (5:0).
«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 74), Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Витоло, 61), Сауль, Эррера (Кондогбья, 70), Льоренте, Феррейра-Карраско (Торрейра, 70), Корреа (Дембеле, 61).
«Алавес» – «Уэска» – 1:0
Гол: Батталья, 85.
«Бетис» – «Валенсия» – 2:2
Голы: Фекир, 12 (1:0). Гонсалу Гедеш, 22 (1:1). Каналес, 42 (2:1). Солер, 61, пенальти (2:2).
«Осасуна» – «Эльче» – 2:0
Голы: Барха, 38 (1:0). Диего Гонсалес, 68, автогол (2:0).
«Реал Сосьедад» – «Севилья» – 1:2
Голы: Фернандес, 5 (1:0). Фернанду Режес, 22 (1:1). Эн-Несири, 24 (1:2).
«Кадис» – «Сельта» – 0:0
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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