33-й тур
Алавес
1 : 0
Уэска
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хетафе – это преграда. Реал потерял важные очки в борьбе за чемпионство

18 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании

  • 19.04.2021 00:12
  • 380 просмотров
  • 0 комментариев
Хетафе – это преграда. Реал потерял важные очки в борьбе за чемпионство
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании.

«Реал» потерял два важных очка в игре против «Хетафе» (1:1), и «Атлетико» оторвался на три пункта.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (70), «Реал» (67), «Барселона» (65, игра в запасе), «Севилья» (64), «Вильярреал» (49), «Бетис» (48), «Реал Сосьедад» (47).

Ла Лига. 31-й тур

«Хетафе» «Реал» 0:0

«Реал»: Куртуа, Марсело, Одриосола, Чуст, Эдер Милитау, Модрич, Иско, Асенсио (Серхио Аррибас, 78), Диас (Бланко, 65), Винисиус Жуниор, Родриго (Бензема, 65).

«Леванте» «Вильярреал» 1:5

Голы: Постиго, 9, автогол (0:1). Х.Морено, 13 (0:2). Малса, 21 (1:2). Чиквуэзе, 63 (1:3). Везу, 72, автогол (1:4). Чиквуэзе, 75 (1:5).

«Атлетико» – «Эйбар» – 5:0

Голы: Корреа, 42 (1:0). Корреа, 44 (2:0). Феррейра-Карраско, 49 (3:0). Льоренте, 53 (4:0). Льоренте, 68 (5:0).

«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 74), Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Витоло, 61), Сауль, Эррера (Кондогбья, 70), Льоренте, Феррейра-Карраско (Торрейра, 70), Корреа (Дембеле, 61).

«Алавес» – «Уэска» – 1:0

Гол: Батталья, 85.

«Бетис» – «Валенсия» – 2:2 

Голы: Фекир, 12 (1:0). Гонсалу Гедеш, 22 (1:1). Каналес, 42 (2:1). Солер, 61, пенальти (2:2).

«Осасуна» – «Эльче» – 2:0

Голы: Барха, 38 (1:0). Диего Гонсалес, 68, автогол (2:0).

«Реал Сосьедад» – «Севилья» – 1:2

Голы: Фернандес, 5 (1:0). Фернанду Режес, 22 (1:1). Эн-Несири, 24 (1:2).

«Кадис» – «Сельта» – 0:0

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности