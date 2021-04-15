В воскресенье, 18-го апреля, в Хетафе на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в рамках матча 33-го тура чемпионата Испании местный «Хетафе» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа в этом сезоне выступает нестабильно. Сейчас в активе «синих» 30 очков и пятнадцатое место в турнирной таблице. «Хетафе» лишь на четыре пункта опережает зону вылета, поэтому расслабляться еще рано, сохранение прописки в элите еще не обеспечено. При этом, разница мячей у «городских» не столь плачевная - «-12». У команды мало пропущено (лишь 34 мяча), но и забито только 22 мяча. Это худший показатель в лиге наряду с последним «Эйбаром».

В настоящий момент у «Хетафе» пятиматчевая серия без побед. Последняя виктория команды Бордаласа датирована 27 февраля. Тогда «синие» разгромили «Валенсию». До этого у «городских» также не было побед на протяжении шести встреч. Безусловно, команда из Хетафе – явный андердог матча с «Реалом», но засушить игру и рассчитывать на ничью ей по силам.

«Реал» Мадрид

Мадридцы находятся в потрясающей форме. «Сливочные» не проигрывают уже на протяжении 14 матчей во всех турнирах. Последний раз команда Зинедина Зидана уходила с поля в качестве проигравшей еще 30 января, когда на своем поле проиграла «Леванте». После этого были все победы и только три ничейных результата. В итоге «Реал» уже поднялся на второе место в турнирной таблице с отставанием в одно очко от «Атлетико». При этом, «королевский клуб» опережает на один пункт каталонскую «Барселону», которую обыграл в прошлом туре.

Среди недели «Реал» смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Команда из столицы Испании сыграла вничью с «Ливерпулем», что хватило «сливочным» для того, чтобы выйти в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света. Там они встретятся с лондонским «Челси». Из Кубка Испании мадридцы уже давно вылетели, поэтому продолжают борьбу за два трофея.

У «Реала» есть существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации эту игру пропустят Каземиро и Начо, коронавирусом заболели Серхио Рамос и Рафаэль Варан, а Эден Азар, Дани Карвахаль и Лукас Васкес все еще травмированы.

История встреч

31 матч, 23 победы «Реала», пять побед «Хетафе» и три ничьи – такая статистика команд в очных матчах. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 73:27 в пользу «Реала».

В первом круге «Реал» в родных стенах переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 благодаря голам Карима Бензема и Ферлана Менди.

Ориентировочные составы:

«Хетафе»: Сориа, Ньом, Даконам, Тимор, Мирамонтес, Арамбарри, Максимович, Алена, Кубо, Кукурелья, Мата.

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Иско, Винисиус, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

18 апреля, воскресенье