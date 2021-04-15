33-й тур
Хетафе
0 : 0
Реал Мадрид
18.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Сливочные» на подъеме

  • 15.04.2021 20:30
  • 120 просмотров
  • 0 комментариев
Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/realmadrid

В воскресенье, 18-го апреля, в Хетафе на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» в рамках матча 33-го тура чемпионата Испании местный «Хетафе» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа в этом сезоне выступает нестабильно. Сейчас в активе «синих» 30 очков и пятнадцатое место в турнирной таблице. «Хетафе» лишь на четыре пункта опережает зону вылета, поэтому расслабляться еще рано, сохранение прописки в элите еще не обеспечено. При этом, разница мячей у «городских» не столь плачевная  - «-12». У команды мало пропущено (лишь 34 мяча), но и забито только 22 мяча. Это худший показатель в лиге наряду с последним «Эйбаром».

В настоящий момент у «Хетафе» пятиматчевая серия без побед. Последняя виктория команды Бордаласа датирована 27 февраля. Тогда «синие» разгромили «Валенсию». До этого у «городских» также не было побед на протяжении шести встреч. Безусловно, команда из Хетафе – явный андердог матча с «Реалом», но засушить игру и рассчитывать на ничью ей по силам.

«Реал» Мадрид

Мадридцы находятся в потрясающей форме. «Сливочные» не проигрывают уже на протяжении 14 матчей во всех турнирах. Последний раз команда Зинедина Зидана уходила с поля в качестве проигравшей еще 30 января, когда на своем поле проиграла «Леванте». После этого были все победы и только три ничейных результата. В итоге «Реал» уже поднялся на второе место в турнирной таблице с отставанием в одно очко от «Атлетико». При этом, «королевский клуб» опережает на один пункт каталонскую «Барселону», которую обыграл в прошлом туре.

Среди недели «Реал» смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Команда из столицы Испании сыграла вничью с «Ливерпулем», что хватило «сливочным» для того, чтобы выйти в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света. Там они встретятся с лондонским «Челси». Из Кубка Испании мадридцы уже давно вылетели, поэтому продолжают борьбу за два трофея.

У «Реала» есть существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации эту игру пропустят Каземиро и Начо, коронавирусом заболели Серхио Рамос и Рафаэль Варан, а Эден Азар, Дани Карвахаль и Лукас Васкес все еще травмированы.

История встреч

31 матч, 23 победы «Реала», пять побед «Хетафе» и три ничьи – такая статистика команд в очных матчах. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 73:27 в пользу «Реала».

В первом круге «Реал» в родных стенах переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 благодаря голам Карима Бензема и Ферлана Менди.

Ориентировочные составы:

«Хетафе»: Сориа, Ньом, Даконам, Тимор, Мирамонтес, Арамбарри, Максимович, Алена, Кубо, Кукурелья, Мата.

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Иско, Винисиус, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

18 апреля, воскресенье

«Хетафе» – «Реал» Мадрид
Хетафе. Стадион «Колизеум Альфонсо Перес». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 1:2
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности