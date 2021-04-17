В субботу, 17 апреля, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Минай» будет принимать «Десну».



Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.

«Минай» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Десна», за которой можно следить здесь.