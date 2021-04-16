В субботу, 17 апреля, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать луганскую «Зарю».



Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, арбитр из Киева Евгений Арановский даст стартовый свисток в 17:00.

«Ворскла» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Полтаве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Заря», за которой можно следить здесь.