В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», судить ее будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль. Начало встречи в 19:30.
«Шахтер» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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