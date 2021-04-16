В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», судить ее будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль. Начало встречи в 19:30.

«Шахтер» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в Киеве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить здесь.