Атлетико Мадрид

В воскресенье, 18-го апреля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в рамках матча 33-го тура чемпионата Испании местный «Атлетико» примет «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Атлетико»

Еще несколько месяцев назад у мадридцев было комфортное преимущество более чем в десять очков над соперниками. Думалось уже, что судьба чемпионского титула предрешена и «матрасники» титул не отдадут, но не тут то было. Может, конечно, чемпионом еще и станет «Атлетико», но теперь уже в борьбе и с невероятной интригой. Подопечные Диего Симеоне пока идут первыми, в их активе 67 очков, но отрыв от второго «Реала» составляет лишь одно очко. Более того, третья «Барселона» также отстает лишь на два пункта.

В последнее время полностью разладилась игра у команды из столицы Испании. В пяти матчах во всех турнирах в активе «матрасников» только одна победа над «Алавесом». За это время «Атлетико» успел вылететь из Лиги чемпионов, уступив «Челси», а также проиграть «Севилье» и сыграть вничью с «Бетисом». Такие результаты и подпустили соперников вплотную. Теперь же все еще в руках «Атлетико», но права на ошибку и осечку больше нет.

Под вопросом участие в матче с «Эйбаром» Жоау Фелиша, Томаса Лемара, Кирана Триппьера и Луиса Суареса. Несмотря на это, «Атлетико» остается однозначным фаворитом противостояния.

«Эйбар»

Турнирное положение «Эйбара» не радостное. В активе «оружейников» 23 очка и последнее место. Команда из Эйбара отчаянно борется за выживание. Сейчас отставание от спасительного, 17-го места составляет четыре пункта. Учитывая тот факт, что впереди еще восемь матчей, то все может быть, но набирать очки и сокращать отставание от соперников нужно уже сейчас, чтобы не было поздно.

«Эйбар» не может выиграть в чемпионате с 3 января, когда в рамках 17-го тура была повержена «Гранада». После этого команда Хосе Луиса Мендилибара чередует поражения с ничьими, что и отражается на текущей позиции в турнирной таблице.

Лазарет у «Эйбара» также переполненный. Травмированы и не помогут команде в этой игре Педро Бигас, Марко Дмитрович, Роберто Корреа, Йосинори Муто, Ресио и Эспосито. Внушительно!

История встреч

Соперники провели между собой 18 матчей. Однозначное преимущество на стороне «Атлетико», который выиграл 12 раз. Еще два триумфа на стороне «Эйбара» и четыре ничейных исхода.

В матче первого круга «Атлетико» на выезде добыл волевую победу благодаря дублю Луиса Суареса.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Эррера, Сауль, Коке, Карраско, Врсалько, Торрейра, Корреа.

«Эйбар»: Йоэль, Арбилья, Альварес, Оливейра, Коте, Посо, Диоп, Гарсия, Инуи, Энрич, Кике.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

18 апреля, воскресенье