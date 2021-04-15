«Русин — не первый в истории Легии, кого изгнали во вторую команду»

Спортивный директор польского клуба Радослав Кухарски поделился мнением о будущем украинца

  • 15.04.2021 18:34
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«Русин — не первый в истории Легии, кого изгнали во вторую команду»
© ФК Легия Варшава. Назарий Русин

Спортивный директор польской «Легии» Радослав Кухарски поделился мнением о будущем в команде 22-летнего украинского форварда Назария Русина, арендованного у киевского «Динамо».

Ранее Русин был отправлен в дубль «Легии» за то, что отказался играть за резервный состав польской команды.

«На данный момент игрок решением клуба переведен во вторую команду. В последнее время вокруг него стало жарко, а дальнейшее сотрудничество «Легии» и Русина зависит от самого игрока, сигналов, которые он подаст, и того, как быстро он вернется в основную команду.

Каждый игрок должен играть, чтобы получить место в составе. Это правило распространяется на всех футболистов «Легии». Как я уже сказал, все зависит от игрока, его стремления к самосовершенствованию и желания помочь команде. Он — не первый футболист в истории «Легии», которого отправили во вторую команду. Некоторые после такого изгнания, оказавшись в похожей ситуации, сделали выводы, а затем сделали большую карьеру в Европе», — отметил Кухарски.

Ранее сообщалось, что Русин отметился голом за дубль «Легии».

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Источник — ФК Легия Варшава

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