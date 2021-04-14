ВИДЕО. Русин забил за дубль Легии в спарринге

Сегодня варшавская «Легия» провела спарринг с дублирующим составом команды, в который недавно был отправлен Назарий Русин. Команды сыграли два тайма по 40 и 30 минут соответственно.
Поединок завершился вничью 2:2. Русин, который играл за дубль в полузащите, на 45-й минуте установил окончательный счет в матче:
Гол Русина - на 3:47.
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Источник — YouTube
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