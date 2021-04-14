ВИДЕО. Русин забил за дубль Легии в спарринге

Украинский форвард забил основной команде «Легии»

  • 14.04.2021 23:15
  • 1000 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Русин забил за дубль Легии в спарринге
© ФК Легия. Назарий Русин

Сегодня варшавская «Легия» провела спарринг с дублирующим составом команды, в который недавно был отправлен Назарий Русин. Команды сыграли два тайма по 40 и 30 минут соответственно.

Поединок завершился вничью 2:2. Русин, который играл за дубль в полузащите, на 45-й минуте установил окончательный счет в матче:

Гол Русина - на 3:47.

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Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
    marioncobretti
    online
      marioncobretti, 14.04.2021 23:48
    0
    Лучше бы он дубль забил за основу...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.04.2021 23:29
    0
    top)
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    sasha18
      sasha18, 14.04.2021 23:17
    -2
    Він не жінка, поправте
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    marioncobretti
    online
      marioncobretti, 14.04.2021 23:48
    0
    Лучше бы он дубль забил за основу...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.04.2021 23:29
    0
    top)
    Ссылка
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