ВИДЕО. Русин забил за дубль Легии в спарринге

Сегодня варшавская «Легия» провела спарринг с дублирующим составом команды, в который недавно был отправлен Назарий Русин. Команды сыграли два тайма по 40 и 30 минут соответственно.

Поединок завершился вничью 2:2. Русин, который играл за дубль в полузащите, на 45-й минуте установил окончательный счет в матче:

Гол Русина - на 3:47.