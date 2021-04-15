Юрген КЛОПП: «Положение становилось все сложнее и сложнее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп разочарован вылетом своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В первом матче «красные» уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:3, второй поединок завершился ничьей 0:0.

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию.

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас.

Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе», — считает Клопп.