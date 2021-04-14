Тоттенхэм нашел замену Моуриньо в Италии

«Тоттенхэм» начал поиски нового главного тренера, несмотря на то, что возможное увольнение Жозе Моуриньо обойдется клубу очень дорого.

Лондонский клуб проявляет интерес к Маурицио Сарри. На следующей неделе в Лондоне должна состояться встреча Сарри с представителями «Тоттенхэма».

По информации итальянских СМИ, «Тоттенхэм» уже интересовался Сарри в 2018 году, однако итальянский специалист тогда отправился в другой клуб АПЛ – «Челси».

Сарри находится без работы с лета прошлого года, когда он был уволен из «Ювентуса». Сейчас главным претендентом на Сарри называется «Рома».