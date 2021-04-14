Тоттенхэм нашел замену Моуриньо в Италии

«Шпоры» хотят пригласить Маурицио Сарри

  • 14.04.2021 23:50
  • 1625 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм нашел замену Моуриньо в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Тоттенхэм» начал поиски нового главного тренера, несмотря на то, что возможное увольнение Жозе Моуриньо обойдется клубу очень дорого.

Лондонский клуб проявляет интерес к Маурицио Сарри. На следующей неделе в Лондоне должна состояться встреча Сарри с представителями «Тоттенхэма».

По информации итальянских СМИ, «Тоттенхэм» уже интересовался Сарри в 2018 году, однако итальянский специалист тогда отправился в другой клуб АПЛ – «Челси».

Сарри находится без работы с лета прошлого года, когда он был уволен из «Ювентуса». Сейчас главным претендентом на Сарри называется «Рома».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
    padlo95
      padlo95, 14.04.2021 23:55
    0
    Ну, это не замена... Не о чем....
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 14.04.2021 23:55
    0
    Ну, это не замена... Не о чем....
    Ссылка
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