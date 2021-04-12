Моуриньо останется в Тоттенхэме на следующий сезон

Жозе Моуриньо не покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» ни по ходу нынешнего сезона, ни после его завершения. Такое решение уже принял лично президент клуба Дэниэл Леви.
Решение руководства «Шпор» связано с тем, что возможное увольнение Моуриньо обойдется клубу слишком дорого: в контракте португальца прописаны слишком большие отступные.
Вчера, 11 апреля «Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ дома проиграл «Манчестер Юнайтед» 1:3. Это 10-е домашнее поражение команды в сезоне – антирекорд для Моуриньо.
Сейчас «Тоттенхэм» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ с 49 очками в активе.
Источник — Daily Express
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