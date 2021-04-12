Моуриньо впервые проиграл 10 матчей чемпионата за сезон

«Тоттенхэм» потерпел юбилейное поражение

  • 12.04.2021 11:57
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Моуриньо впервые проиграл 10 матчей чемпионата за сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.

По данным источника, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл 10 матчей в рамках одного сезона.

Ранее португальский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

В турнирной таблице элитного дивизиона Англии «Тоттенхэм» с 49 очками в активе идет на 7-м месте.

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Источник — Squawka

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Комментарии
    var
      var, 12.04.2021 12:16
    0
    Влип очкарик...
    Ссылка
    var
      var, 12.04.2021 12:16
    0
    Влип очкарик...
    Ссылка
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