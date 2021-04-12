Моуриньо впервые проиграл 10 матчей чемпионата за сезон

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.
По данным источника, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл 10 матчей в рамках одного сезона.
Ранее португальский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».
В турнирной таблице элитного дивизиона Англии «Тоттенхэм» с 49 очками в активе идет на 7-м месте.
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Источник — Squawka
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