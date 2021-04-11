31-й тур
Тоттенхэм
1 : 3
Ман Юнайтед
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фред и Кавани решают. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Тоттенхэм

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.04.2021 20:35
  • 1874 просмотра
  • 2 комментария
Фред и Кавани решают. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гол Фреда

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Тоттенхэм» (3:1). Фред, Кавани и Гринвуд решали исход матча в пользу «МЮ».

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (63), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (52), «Тоттенхэм» (49), «Эвертон» (47).

АПЛ. 31-й тур

«Тоттенхэм»  «Манчестер Юнайтед»  1:3

Голы: Сон Хын Мин, 40 – Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Родон, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Сиссоко, 61), Ндомбеле (Ламела, 78), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бэйл, 82), Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Мактоминэй, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).

Предупреждения: Мактоминэй, 18. Кавани, 41. Фред, 48. Шоу, 67. Магуайр, 70. Сиссоко, 90+2.

Судья: Кавана.

11 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 11.04.2021 21:00
    +1
    Еще один гвоздь в *крышку*для Маура,до лысого наконец то дойдет,что с ним ошибся.
    А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
    1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
    Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 20:40
    +2
    Приятно что взяли реванш за провальные 1:6 дома.
    Ну и +3 конечно.
    Ссылка
    var
      var, 11.04.2021 20:40
    +2
    Приятно что взяли реванш за провальные 1:6 дома.
    Ну и +3 конечно.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 11.04.2021 21:00
    +1
    Еще один гвоздь в *крышку*для Маура,до лысого наконец то дойдет,что с ним ошибся.
    А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
    1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
    Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
    Ссылка
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