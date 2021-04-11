Фред и Кавани решают. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Тоттенхэм

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Тоттенхэм» (3:1). Фред, Кавани и Гринвуд решали исход матча в пользу «МЮ».
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (63), «Лестер» (56), «Вест Хэм» (55), «Челси» (54), «Ливерпуль» (52), «Тоттенхэм» (49), «Эвертон» (47).
АПЛ. 31-й тур
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3
Голы: Сон Хын Мин, 40 – Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Родон, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Сиссоко, 61), Ндомбеле (Ламела, 78), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бэйл, 82), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Мактоминэй, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).
Предупреждения: Мактоминэй, 18. Кавани, 41. Фред, 48. Шоу, 67. Магуайр, 70. Сиссоко, 90+2.
Судья: Кавана.
11 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
Ну и +3 конечно.
Ну и +3 конечно.
А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
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