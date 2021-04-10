В воскресенье, 11 апреля, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне команды встречались в первом круге. Тогда «Тоттенхэм» не оставил МЮ шансов, разгромив соперника на «Олд Траффорд» со счетом 6:1. Это поражения стало самым крупным для «Юнайтед» в этом сезоне и за последние годы. Ожидаемо, что футболисты МЮ надеются взять реванш.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проводит классический сезон для команд Моуриньо последних лет. Команда очень неплохо стартовала. В первой части сезона «шпоры» шли в топе и хорошо играли с сильными соперниками (разгром МЮ, победы над «Сити» и «Арсеналом»). В определенный момент закрадывались мысли о том, что лондонцы всерьез могут вклиниться в борьбу за чемпионство. Но затем пошел спад. В январе и феврале «Тоттенхэм» выдал отрезок, в котором потерпел пять поражений в шести матчах. Это отбросило команду за пределы топ-4.

Сейчас лондонцы занимают шестое место, но отставание от четвертого места, которое занимает «Челси» - всего два очка. Но также на место в топ-4 по-прежнему претендуют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Борьба в самом разгаре, поэтому «шпорам» нежелательно терять очки. В последних турах подопечные Моуриньо чередуют победы с поражениями. В 29-м туре команда обыграла «Астон Виллу» (2:0), но перед этим уступила в дерби «Арсеналу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне неожиданно стал второй силой в чемпионате Англии. Подопечные Уле Гуннара Сульшера воспользовались провалом конкурентов («Ливерпуль» и «Челси») и достаточно прочно закрепились на второй строчке в АПЛ. Догнать «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне неожиданно стал второй силой в чемпионате Англии. Подопечные Уле Гуннара Сульшера воспользовались провалом конкурентов («Ливерпуль» и «Челси») и достаточно прочно закрепились на второй строчке в АПЛ. Догнать «Манчестер Сити» уже будет нереально, «горожане» имеют 14 очков отрыва, поэтому удержать второе место - главная задача команды. Правда, манкунианцы еще выступают в Лиге Европы, где являются главным претендентом на победу.

Сейчас «красные дьяволы» проводят беспроигрышную серию из 10-ти матчей. Последний раз в чемпионате МЮ проигрывал еще в конце января. С тех пор команда одержала пять побед и пять раз сыграла вничью. За этот промежуток «Ман Юнайтед» успел сыграть вничью с «Арсеналом» и «Челси», а также обыграть «Ман Сити».

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Санчес, Родон, Регилон, Хойберг, Ндомбеле, Сон, Ло Чельсо, Лукас, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Гринвуд, Вернандеш, Погба, Рэшфорд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в этом поединке одержит одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

11 апреля, воскресенье