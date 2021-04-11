ВИДЕО. Моуриньо честно пояснил, почему Тоттенхэм проиграл Ман Юнайтед

11 апреля прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Тоттенхэм» (3:1). Фред, Кавани и Гринвуд решали исход матча в пользу «МЮ».
ВИДЕО. Жозе Моуриньо честно пояснил, почему «Тоттенхэм» проиграл «Ман Юнайтед»
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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