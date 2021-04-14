Ярмоленко не нужен. Динамо не потянет ни трансфер, ни зарплату

По информации источника, болельщикам не стоит ждать возвращения вингера

  • 14.04.2021 17:11
  • 3724 просмотра
  • 9 комментариев
Ярмоленко не нужен. Динамо не потянет ни трансфер, ни зарплату
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один источник опровергает возможное возвращение в «Динамо» Киев вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Главным препятствием является финансовый вопрос, который касается как трансфера, оцениваемого в 5 миллионов евро, так и зарплаты игрока.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко, чей контракт завершается летом 2022 года, рассматривает варианты в Китае и МЛС.

Нынешний сезон складывается для украинца не слишком удачно. Ярмоленко провел 18 матчей и забил 2 гола.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.04.2021 18:35
    -1
    Ярмола на закате...мало игровой практики+травмьі...идет к плавному завершению карьерьі...
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    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 14.04.2021 18:11
    -1
    _smart_Forever, 14.04.2021 17:20
    Яггмоленко:
    "Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
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    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 14.04.2021 18:01
    0
    Что и требовалось доказать))))) бабулетики...)))
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 18:01
    0
    вот так, поматросил динамку и бросил, а ми його андрюша называли
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 17:55
    0
    а как же скидка для своих, ми же твий ридный клюбээ, андрюшенька, на кого ты нас покынув
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    Trollface
    online
      Trollface, 14.04.2021 17:50
    0
    Он нужен сейчас только Туркам. Но они тоже его не потянут.
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    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 17:29
    0
    _smart_Forever, 14.04.2021 17:20
    Яггмоленко:
    "Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
    Зачем это? Андрей никакого отношения к совам не имеет. Может и не знает про их существование. Забывать и нивелировать его успехи это удел троллей. Да он и ответить не может, так как не читает эту лабуду. У нас последнее время получается так: Упал. Забили ногами. А такого даже на махачах фанов старались не допускать. Лично я уважаю Ярмоленко, Селезнёва, Ракицкого, Милевского и др, и спасибо что они были у нас на поле. А сейчас с ними рядом некого и поставить. Может быть кто то поднимется за 2-3 года.
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    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 14.04.2021 17:20
    -8
    Яггмоленко:
    "Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
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    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 17:15
    +2
    Конечно, Ярмола для чемпионата Украины подошел бы идеально: тут он обкатан уже, плюс имеет опыт игры в топ-чемпионате, и при всех его недостатках на данный момент этот игрок подошел бы Динамо и составил конкуренцию молодежи. Но финансы.. скорее всего, поедет в Турцию.
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    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 14.04.2021 17:15
    +2
    Конечно, Ярмола для чемпионата Украины подошел бы идеально: тут он обкатан уже, плюс имеет опыт игры в топ-чемпионате, и при всех его недостатках на данный момент этот игрок подошел бы Динамо и составил конкуренцию молодежи. Но финансы.. скорее всего, поедет в Турцию.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 14.04.2021 18:01
    0
    Что и требовалось доказать))))) бабулетики...)))
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 18:01
    0
    вот так, поматросил динамку и бросил, а ми його андрюша называли
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 14.04.2021 17:55
    0
    а как же скидка для своих, ми же твий ридный клюбээ, андрюшенька, на кого ты нас покынув
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 14.04.2021 17:50
    0
    Он нужен сейчас только Туркам. Но они тоже его не потянут.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 17:29
    0
    _smart_Forever, 14.04.2021 17:20
    Яггмоленко:
    "Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
    Зачем это? Андрей никакого отношения к совам не имеет. Может и не знает про их существование. Забывать и нивелировать его успехи это удел троллей. Да он и ответить не может, так как не читает эту лабуду. У нас последнее время получается так: Упал. Забили ногами. А такого даже на махачах фанов старались не допускать. Лично я уважаю Ярмоленко, Селезнёва, Ракицкого, Милевского и др, и спасибо что они были у нас на поле. А сейчас с ними рядом некого и поставить. Может быть кто то поднимется за 2-3 года.
    Ссылка
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