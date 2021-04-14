Ярмоленко не нужен. Динамо не потянет ни трансфер, ни зарплату

Еще один источник опровергает возможное возвращение в «Динамо» Киев вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.
Главным препятствием является финансовый вопрос, который касается как трансфера, оцениваемого в 5 миллионов евро, так и зарплаты игрока.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко, чей контракт завершается летом 2022 года, рассматривает варианты в Китае и МЛС.
Нынешний сезон складывается для украинца не слишком удачно. Ярмоленко провел 18 матчей и забил 2 гола.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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"Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
"Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
"Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
"Ради возвращения в любимую голубую лагуну, готов на снижение зарплаты до 1 ляма, половина которой отдам в благотворительность для "збереження північних плямистих сов" ...
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