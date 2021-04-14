Ярмоленко не нужен. Динамо не потянет ни трансфер, ни зарплату

Еще один источник опровергает возможное возвращение в «Динамо» Киев вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Главным препятствием является финансовый вопрос, который касается как трансфера, оцениваемого в 5 миллионов евро, так и зарплаты игрока.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко, чей контракт завершается летом 2022 года, рассматривает варианты в Китае и МЛС.

Нынешний сезон складывается для украинца не слишком удачно. Ярмоленко провел 18 матчей и забил 2 гола.

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