Алексей АНДРОНОВ: «Эту Лигу чемпионов должен забрать Челси»

Известный комментатор назвал фаворита турнира

  • 14.04.2021 08:53
  • 757 просмотров
  • 6 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Эту Лигу чемпионов должен забрать Челси»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о фаворите Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.

«Эту Лигу чемпионов должен забрать «Челси». Так вижу», — написал Андронов.

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали «Челси», победивший «Порту», и ПСЖ, взявший верх над мюнхенской «Баварией». В ответных матчах 1/4 финала турнира сойдутся «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Реал».

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 14.04.2021 09:24
    0
    Все может быть.
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    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 14.04.2021 09:19
    0
    salamanka1982, 14.04.2021 09:13
    Фінал Челсі - реал це факт. Думаю реал у додатковий час виграє лігу
    Челси встретится с Победителем пары Реал - Ливерпуль в 1/2 финала согласно жеребьевке. так что финал Челси - ПСЖ или Челси - Мансити более правдоподобно смотрится
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.04.2021 09:18
    +1
    Хотелось бы финал Реал-Мансити или Реал-Псж, оба варианта дадут прекрасный футбольный праздник.
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.04.2021 09:15
    0
    Ну вот точно не Челси.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 14.04.2021 09:13
    -1
    Фінал Челсі - реал це факт. Думаю реал у додатковий час виграє лігу
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 14.04.2021 09:11
    0
    Моя думка РЕАЛ .Хто наступний?
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.04.2021 09:18
    +1
    Хотелось бы финал Реал-Мансити или Реал-Псж, оба варианта дадут прекрасный футбольный праздник.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 14.04.2021 09:24
    0
    Все может быть.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 14.04.2021 09:19
    0
    salamanka1982, 14.04.2021 09:13
    Фінал Челсі - реал це факт. Думаю реал у додатковий час виграє лігу
    Челси встретится с Победителем пары Реал - Ливерпуль в 1/2 финала согласно жеребьевке. так что финал Челси - ПСЖ или Челси - Мансити более правдоподобно смотрится
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.04.2021 09:15
    0
    Ну вот точно не Челси.
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 14.04.2021 09:11
    0
    Моя думка РЕАЛ .Хто наступний?
    Ссылка
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