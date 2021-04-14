Алексей АНДРОНОВ: «Эту Лигу чемпионов должен забрать Челси»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о фаворите Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.
«Эту Лигу чемпионов должен забрать «Челси». Так вижу», — написал Андронов.
Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали «Челси», победивший «Порту», и ПСЖ, взявший верх над мюнхенской «Баварией». В ответных матчах 1/4 финала турнира сойдутся «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Реал».
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