Лидер Вереса готов к возвращению на поле

Роберт Гегедош восстановился после травмы

  • 14.04.2021 07:50
  • 149 просмотров
  • 0 комментариев
Лидер Вереса готов к возвращению на поле
© ФК Верес. Роберт Гегедош

Из-за травмы лидер «Вереса» Роберт Гегедош пропустил два календарных поединка своей команды. Футболист рассказал, когда собирается вернуться в строй.

«В поединке 19-го тура Первой лиги с «Черноморцем», в котором мне удалось оформить дубль, я в середине второго тайма почувствовал боли в паху и пришлось попросить замену. Травма оказалась серьезней, чем думал, и поэтому вынужден был пропустить два следующих матча — с «Кремнем» и «ВПК-Агро».

Однако во вторник я уже тренировался в общей группе и, надеюсь, что в очередном календарном поединке с «Нивой» 16 апреля уже попаду в заявку, а, может, удастся выйти на замену. Почему я не вижу себя в стартовом составе? Во-первых, победный состав не принято менять, во-вторых, из-за повреждения у меня возник перерыв в игровой практике, еще нужно подтянуть кондиции, наконец, сейчас в «Вересе» острая конкуренция. Возьмите того же Колю Гайдучика, совсем недавно он играл среди аматоров в чемпионате Ровенской области, а сейчас уже забивает за «Верес», который рвется в элиту украинского футбола», — отметил Гегедош.

«Верес» лидирует в Первой лиге, набрав 45 очков и имея два матча в запасе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности