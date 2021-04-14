Лидер Вереса готов к возвращению на поле

Из-за травмы лидер «Вереса» Роберт Гегедош пропустил два календарных поединка своей команды. Футболист рассказал, когда собирается вернуться в строй.

«В поединке 19-го тура Первой лиги с «Черноморцем», в котором мне удалось оформить дубль, я в середине второго тайма почувствовал боли в паху и пришлось попросить замену. Травма оказалась серьезней, чем думал, и поэтому вынужден был пропустить два следующих матча — с «Кремнем» и «ВПК-Агро».

Однако во вторник я уже тренировался в общей группе и, надеюсь, что в очередном календарном поединке с «Нивой» 16 апреля уже попаду в заявку, а, может, удастся выйти на замену. Почему я не вижу себя в стартовом составе? Во-первых, победный состав не принято менять, во-вторых, из-за повреждения у меня возник перерыв в игровой практике, еще нужно подтянуть кондиции, наконец, сейчас в «Вересе» острая конкуренция. Возьмите того же Колю Гайдучика, совсем недавно он играл среди аматоров в чемпионате Ровенской области, а сейчас уже забивает за «Верес», который рвется в элиту украинского футбола», — отметил Гегедош.

«Верес» лидирует в Первой лиге, набрав 45 очков и имея два матча в запасе.