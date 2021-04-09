Верес потерял лидера команды

Травма Роберта Гегедоша оказалась серьезнее, чем ожидалось

  • 09.04.2021 10:59
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Верес потерял лидера команды
© ПФЛ. Роберт Гегедош

Травма одного из лидеров «Вереса» Роберта Гегедоша, из-за которой он вынужден был попросить замену в матче 19 тура Первой лиги с «Черноморцем» (4:0), оказалась более серьезной, чем ожидалось.

Гегедош, пропустивший поединок с «Кремнем», сейчас занимается по индивидуальной программе, и его участие в субботнем противостоянии с «ВПК-Агро» под большим вопросом. Пока что в активе универсала, недавно продлившего контракт с «Вересом», 6 забитых голов.

Точно не сыграет с «ВПК-Агро» Виталий Тимофеенко, который уже давно восстанавливается после серьезной травмы. Дисквалифицированных среди игроков «Вереса» нет.

«Верес» возглавляет турнирную Первой лиги, набрав 42 очка и имея два матча в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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