Лотар МАТТЕУС: «Летом Флик возглавит сборную Германии»

Экс-капитан «Баварии» и национальной сборной Германии Лотар Маттеус после матча победы мюнхенцев над ПСЖ (1:0) и вылете из Лиги чемпионов порассуждал о судьбе Ханса-Дитера Флика.

Эксперт уверен, что наставник «Баварии» вскоре возглавит сборную Германии.

«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву в сборной Германии. Летом он примет предложение», - сказал Маттеус.

Напомним, что текущий тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет свою должность после чемпионата Европы.