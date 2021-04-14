Лотар МАТТЕУС: «Летом Флик возглавит сборную Германии»

Легендарный немец уверен, что Флик вскоре покинет «Баварию»

  • 14.04.2021 04:23
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Лотар МАТТЕУС: «Летом Флик возглавит сборную Германии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-капитан «Баварии» и национальной сборной Германии Лотар Маттеус после матча победы мюнхенцев над ПСЖ (1:0) и вылете из Лиги чемпионов порассуждал о судьбе Ханса-Дитера Флика.

Эксперт уверен, что наставник «Баварии» вскоре возглавит сборную Германии.

«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву в сборной Германии. Летом он примет предложение», - сказал Маттеус.

Напомним, что текущий тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет свою должность после чемпионата Европы.

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Источник — Sky Germany

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