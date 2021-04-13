Известно, когда УАФ примет решение о досрочном завершении чемпионата

Исполком УАФ в ближайшее время утвердит решение о досрочном завершении чемпионата.



По информации источника, это состоится до конца текущей недели.



Отметим, 25-й тур УПЛ будет перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая. Ранее чемпионат должен был завершиться 16 мая.



Сообщалось, что инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.