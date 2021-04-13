Известно, когда УАФ примет решение о досрочном завершении чемпионата

Это случится до конца недели

  • 13.04.2021 23:40
  • 1185 просмотров
  • 3 комментария
Известно, когда УАФ примет решение о досрочном завершении чемпионата
© УАФ

Исполком УАФ в ближайшее время утвердит решение о досрочном завершении чемпионата.
 
По информации источника, это состоится до конца текущей недели.
 
Отметим, 25-й тур УПЛ будет перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая. Ранее чемпионат должен был завершиться 16 мая.
 
Сообщалось, что инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 14.04.2021 00:14
    +1
    Да какое досрочное? Месяц осталось дотерпеть. И так уже чемпионат на неделю раньше постановили закончить, все никак не уймутся. Ржавчина, одним словом
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 14.04.2021 00:10
    0
    Ну очень, хозяин Шахты, хочет чтоб его клуб был, будет, получит, шара, и т.д . И т.п. короче 30- 38 мл.евро на карманные расходы.
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 13.04.2021 23:59
    +3
    Не здивуюсь, якщо ще відмінять тури в яких програв Шахтар та вручать йому урочисто чемпіонство
    Ссылка
    Oles Bodnar
    online
      Oles Bodnar, 13.04.2021 23:59
    +3
    Не здивуюсь, якщо ще відмінять тури в яких програв Шахтар та вручать йому урочисто чемпіонство
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 14.04.2021 00:14
    +1
    Да какое досрочное? Месяц осталось дотерпеть. И так уже чемпионат на неделю раньше постановили закончить, все никак не уймутся. Ржавчина, одним словом
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 14.04.2021 00:10
    0
    Ну очень, хозяин Шахты, хочет чтоб его клуб был, будет, получит, шара, и т.д . И т.п. короче 30- 38 мл.евро на карманные расходы.
    Ссылка
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