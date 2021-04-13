Известно, когда УАФ примет решение о досрочном завершении чемпионата

Исполком УАФ в ближайшее время утвердит решение о досрочном завершении чемпионата.
По информации источника, это состоится до конца текущей недели.
Отметим, 25-й тур УПЛ будет перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая. Ранее чемпионат должен был завершиться 16 мая.
Сообщалось, что инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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