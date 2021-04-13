ВИДЕО. Неймар два раза пробил в каркас, а счет открыла Бавария

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Баварию» (первая игра – 3:2).
В первом тайме Неймар два раза пробил в каркас ворот, а счет открыла «Бавария».
ГОЛ! 0:1. Эрик Шупо-Мотинг, 41 мин.
Видеообзор первого тайма: голевые моменты Неймара.
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Источник — Sport.ua
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