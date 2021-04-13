Экс-судья БОНДАРЬ: «Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года»

Бывший украинский судья – о реалиях украинского футбола

  • 13.04.2021 22:22
  • 987 просмотров
  • 4 комментария
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Экс-судья БОНДАРЬ: «Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года»
© УАФ. Иван Бондарь

Бывший украинский судья Иван Бондарь рассказал, насколько отличается зарплата главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи от зарплаты самих арбитров.
 
«Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: «Если кому-то не нравится – уходите. Мы в одной лодке, мы – одна семья, мы едим суп из одного котла». Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутербродик с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит про один котел, но кастрюли абсолютно разные.
 
Этот вопрос часто поднимался, руководитель себя так часто возвышал: «Я поднимаю этот вопрос везде, на заседаниях клубов УПЛ и Первой лиги». Я знаю, что такого не было, единичный случай. Зачем ему ходатайствовать о нас? Он получает около полумиллиона гривен в месяц (411 098 гривен – прим.), это официальные данные фискальной службы Печерского района. Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ – за 4 года. Я уже не беру арбитров Первой и Второй лиг. Он загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, с U-19 написал заявление и прислал Лучи письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил», – сказал Бондарь.

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 22:45
    0
    funnycat, 13.04.2021 22:40
    Как обычно только болельщики шахтёра , защищают мошенника лучи
    Судьи и федерация - это их единственная надежда на чемпионство, после того, как они выгнали Луческу
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 22:40
    +2
    Как обычно только болельщики шахтёра , защищают мошенника лучи
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 13.04.2021 22:34
    -2
    то что лучи бесполезен не спорю, но за деньги смешно от вас нытьё слышать, честнюки мля.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 13.04.2021 22:33
    -2
    ой да ладно, ещё скажи вы как гайцы на одну зарплату живёте.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 22:40
    +2
    Как обычно только болельщики шахтёра , защищают мошенника лучи
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 22:45
    0
    funnycat, 13.04.2021 22:40
    Как обычно только болельщики шахтёра , защищают мошенника лучи
    Судьи и федерация - это их единственная надежда на чемпионство, после того, как они выгнали Луческу
    Ссылка
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