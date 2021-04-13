Экс-судья БОНДАРЬ: «Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года»

Бывший украинский судья Иван Бондарь рассказал, насколько отличается зарплата главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи от зарплаты самих арбитров.



«Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: «Если кому-то не нравится – уходите. Мы в одной лодке, мы – одна семья, мы едим суп из одного котла». Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутербродик с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит про один котел, но кастрюли абсолютно разные.



Этот вопрос часто поднимался, руководитель себя так часто возвышал: «Я поднимаю этот вопрос везде, на заседаниях клубов УПЛ и Первой лиги». Я знаю, что такого не было, единичный случай. Зачем ему ходатайствовать о нас? Он получает около полумиллиона гривен в месяц (411 098 гривен – прим.), это официальные данные фискальной службы Печерского района. Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ – за 4 года. Я уже не беру арбитров Первой и Второй лиг. Он загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, с U-19 написал заявление и прислал Лучи письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил», – сказал Бондарь.

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