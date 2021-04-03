Стало известно, кто может заменить Лучано Лучи во главе Комитета арбитров УАФ. Журналист Роман Бебех поделился информацией:

«В футбольных кулуарах уже активно обсуждают потенциального кандидата на должность, которую сейчас занимает итальянец Лучано Лучи. В контексте нового куратора украинских судей вспоминают Любоша Михела.

Непонятно, нужно ли это словаку, который перешел на менеджерскую роль работы в клубах. Напомню, что в свое время он был руководителем отдела международных соревнований в «Шахтере». А с 2015 год работал на управленческой должности (спортивным директором и президентом) в клубе ПАОК (Салоники).

Мой прогноз, что к Евро-2020 Лучи никто не заменит. В Доме футбола переживают, что это может повлиять на то, как команду Шевченко будут судить во время чемпионата Европы. У Лучи есть хороший друг Пьерлуиджи Коллина, который ушел, но оставил нам своего друга Лучи.

Если вы не верите в такие теории, то расскажу Вам историю, как разговаривал с президентом ФФУ Анатолием Коньковым. На вопрос: «Почему вы не убираете Коллину (тогда он был куратором украинских арбитров), ведь понятно, что результата от его работы нет и не будет?» – Коньков сказал, что Коллина имеет большое влияние, и у нас впереди Евро. Мол, не хочу подставлять сборную.

Напомню, что сейчас Коллина – председатель комитета арбитров ФИФА. И ссориться с ним перед Евро никто не хочет. И друг Лучи уже адаптировался и стал очень удобным для президента УАФ Андрея Павелко».

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