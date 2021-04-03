Стало известно, кто может заменить Лучано Лучи во главе Комитета арбитров

В контексте нового куратора украинских судей называют Любоша Михела

  • 03.04.2021 04:50
  • 797 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, кто может заменить Лучано Лучи во главе Комитета арбитров
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Это'О и Любош Михел

Стало известно, кто может заменить Лучано Лучи во главе Комитета арбитров УАФ. Журналист Роман Бебех поделился информацией:

«В футбольных кулуарах уже активно обсуждают потенциального кандидата на должность, которую сейчас занимает итальянец Лучано Лучи. В контексте нового куратора украинских судей вспоминают Любоша Михела.

Непонятно, нужно ли это словаку, который перешел на менеджерскую роль работы в клубах. Напомню, что в свое время он был руководителем отдела международных соревнований в «Шахтере». А с 2015 год работал на управленческой должности (спортивным директором и президентом) в клубе ПАОК (Салоники).

Мой прогноз, что к Евро-2020 Лучи никто не заменит. В Доме футбола переживают, что это может повлиять на то, как команду Шевченко будут судить во время чемпионата Европы. У Лучи есть хороший друг Пьерлуиджи Коллина, который ушел, но оставил нам своего друга Лучи.

Если вы не верите в такие теории, то расскажу Вам историю, как разговаривал с президентом ФФУ Анатолием Коньковым. На вопрос: «Почему вы не убираете Коллину (тогда он был куратором украинских арбитров), ведь понятно, что результата от его работы нет и не будет?» – Коньков сказал, что Коллина имеет большое влияние, и у нас впереди Евро. Мол, не хочу подставлять сборную.

Напомню, что сейчас Коллина – председатель комитета арбитров ФИФА. И ссориться с ним перед Евро никто не хочет. И друг Лучи уже адаптировался и стал очень удобным для президента УАФ Андрея Павелко».

Свинопасы из банановой республики. Как Лучи оскорблял украинский футбол

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности