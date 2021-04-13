ПСЖ – Бавария. Неймар и Мбаппе против Бундесмашины. Стартовые составы

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 13 апреля в 22:00

  • 13.04.2021 20:50
  • 1474 просмотра
  • 2 комментария
ПСЖ – Бавария. Неймар и Мбаппе против Бундесмашины. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Баварию» (первая игра – 3:2).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Роберт Левандовски из-за травмы не сыграет с «ПСЖ». У французской команды в основе: Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

 

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 13.04.2021 21:25
    0
    Добити німців
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 13.04.2021 21:07
    -2
    сколько не за Баварию а против ПСЖ
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 13.04.2021 21:25
    0
    Добити німців
    Ссылка
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