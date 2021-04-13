ПСЖ – Бавария. Неймар и Мбаппе против Бундесмашины. Стартовые составы

13 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Баварию» (первая игра – 3:2).
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
Роберт Левандовски из-за травмы не сыграет с «ПСЖ». У французской команды в основе: Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
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Источник — УЕФА
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