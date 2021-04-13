Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Работа в Ниве? Будет очень непросто»

Известный украинский тренер Игорь Климовский прокомментировал свое назначение на пост наставника клуба Первой лиги «Нива» Тернополь:

«Хотелось бы присмотреться. Мы поговорили с президентом, он посмотрит на мою работу. Я хочу посмотреть, какие в клубе финансовые возможности, как мы сработаемся. Понимаете, не все так просто.

Руслан Геннадиевич Уманец – мой помощник. Должен еще подъехать тренер по вратарям. На месте мы разговариваем с тренером по физподготовке.

Будет очень непросто. Надо усиление, надо будет много поработать над всем. Надеюсь, что у нас все получится».

Ранее сообщалось о том, что соглашение Климовского с «Нивой» рассчитано до конца сезона.