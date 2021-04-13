Соглашение Климовского с Нивой рассчитано до конца сезона

Контракт с тренером продлят, если клуб сохранит прописку в Первой лиге

  • 13.04.2021 14:37
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Соглашение Климовского с Нивой рассчитано до конца сезона
© ФК Нива Тернополь. Игорь Климовский

Новый главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский и его помощник Руслан Уманец, ранее работавшие в донецком «Олимпике», трудоустроились в Тернополе до конца сезона.

Если «Нива» под их руководством сохранит прописку в Первой лиге, то им предложат продолжить отношения. Поскольку раньше тренерский штаб «Нивы» состоял лишь из ушедшего в отставку рулевого Игоря Билана, то больше кадровых изменений не произошло.

Директор клуба Андрей Тихий, спортивный директор Сергей Задорожный и администратор Александр Войтюк продолжают выполнять свои обязанности.

В очередном календарном матче с «Вересом», который состоится 16 апреля во Львове, «Ниве» не смогут помочь травмированные Роман Волохатый, Ярослав Кинах и Андрей Ризнык. Зато после дисквалификации вернулся в строй Тарас Мороз.

«Нива» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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