Соглашение Климовского с Нивой рассчитано до конца сезона

Новый главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский и его помощник Руслан Уманец, ранее работавшие в донецком «Олимпике», трудоустроились в Тернополе до конца сезона.
Если «Нива» под их руководством сохранит прописку в Первой лиге, то им предложат продолжить отношения. Поскольку раньше тренерский штаб «Нивы» состоял лишь из ушедшего в отставку рулевого Игоря Билана, то больше кадровых изменений не произошло.
Директор клуба Андрей Тихий, спортивный директор Сергей Задорожный и администратор Александр Войтюк продолжают выполнять свои обязанности.
В очередном календарном матче с «Вересом», который состоится 16 апреля во Львове, «Ниве» не смогут помочь травмированные Роман Волохатый, Ярослав Кинах и Андрей Ризнык. Зато после дисквалификации вернулся в строй Тарас Мороз.
«Нива» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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