Юрий ЮРЧЕНКО: Ярославский не ведет переговоры с игроками о погашении долгов

Спортивный юрист - о возрождении «Металлиста»

  • 13.04.2021 18:07
  • 933 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий ЮРЧЕНКО: Ярославский не ведет переговоры с игроками о погашении долгов
© Faсebook. Александр Ярославский

Недавно экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что от силы через месяц «Металлист» вернется к себе домой. Ярославский рассказал, что занимается возвращением бренда «Металлиста», в который «переоденется» клуб, который создал Евгений Красников - «Металл».

В эфире проекта «Футболомания» на радио «Проминь» ситуацию по возрождению «Металлиста» прокомментировал спортивный юрист Юрий Юрченко.

«Если бы восстанавливался тот «Металлист», который находится в процедуре банкротства, и который имеет миллионные долги, находясь на втором месте в Украине среди крупнейших должников, и делал это через погашение долгов - процедуру санации (восстановление), то это был бы тот «Металлист». К сожалению, могу констатировать, что на сегодняшний день с футболистами переговоров никто не ведет. Соответственно, не происходит восстановление того «Металлиста», который обанкротился. Я бы сказал другое: пытаются найти пути, чтобы, скорее всего, получить обратно эмблему с историей, не погасив долги по той истории.

Государство умудрилось сделать спецконфискацию и забрать все имущество «Металлиста» в свою собственность, несмотря на то, что есть реестр должников, где «Металлист» на втором месте в стране по невыплаченной людям зарплате. То есть государство фактически не позволило «Металлисту», который мы все знаем, восстановиться, а футболистам и персоналу получить долги. В свою очередь господин Ярославский не ведет переговоров с футболистами, чтобы пройти по этому пути и восстановить тот «Металлист», который все знают. Сейчас идет речь о том, каким образом завладеть эмблемой того «Металлиста», не погашая долги. Фактически эту эмблему оденут на эмблему «Металла», или «Металлиста-1925», - сказал Юрий Юрченко в программе «Футболомания».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 18:18
    0
    как всегда мутно все
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 18:18
    0
    как всегда мутно все
    Ссылка
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