Переговоры по трансферу Шведа в Мехелен заморожены из-за перемен в Селтике

Летом в клубе из Глазго ожидаются серьезные перестановки, а потому шотландцы не хотят рубить с плеча

  • 13.04.2021 15:44
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Переговоры по трансферу Шведа в Мехелен заморожены из-за перемен в Селтике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед (справа)

Переговорный процесс между бельгийским «Мехеленом» и шотландским «Селтиком» по трансферу украинского вингера Марьяна Шведа в настоящий момент поставлен на паузу.

Это случилось по причине того, что летом в «Селтике» ожидаются серьезные кадровые перестановки, а потому шотландцы не хотят спешить с какими-то решениями. Кроме того, у «Мехелена» нет 3 миллионов фунтов на выкуп контракта Шведа, из-за чего бельгийцам и пришлось вступать в торги.

«Сейчас в «Селтике» происходят большие перемены. Будут другой тренер и другой технический директор. Люди, с которыми мы общались, уже ушли. Так что подождем и посмотрим. Марьян ясно дал понять, что хотел бы остаться здесь. Я тоже считаю, что для него это лучший вариант. Ему нужна стабильность», - прокомментировал ситуацию главный тренер «Мехелена» Воутер Вранкен.

Ранее сам Швед в одном из интервью дал понять, что летом, скорее всего, будет вынужден вернуться в «Селтик», с которым у него контракт до лета 2023 года.

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Источник — Het Laatste Nieuws

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