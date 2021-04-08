Марьян ШВЕД: «Мне придется вернуться в Глазго в конце сезона»

Украинский легионер «Мехелена» Марьян Швед рассказал о ближайших своих перспективах, затронув тему возможной смены клуба в летнее трансферное окно.

«На данный момент ситуация такова, что мне придется вернуться в Глазго в конце сезона, потому что у меня есть контракт с «Селтиком». Что будет дальше я не знаю. Возможно, я останусь в «Мехелене», возможно, перейду в другой клуб, или, может быть, останусь в «Селтике». Ситуация должна разрешиться в течение следующего месяца или около того».

«В «Селтике» будет новый главный тренер, потому что они недавно уволили Нила Леннона. Но мы еще не знаем, кто займет его место. Надеюсь, я скоро узнаю это. Для меня важно, буду я играть или нет. Это всегда важно, вне зависимости от того, в каком клубе ты играешь. Мне трудно сказать, смогу ли я лучше адаптироваться в Шотландии сейчас, после того, как провел некоторое время в аренде в Бельгии», - сказал Швед.

Ранее сообщалось, что «Мехелен» начал переговоры с «Селтиком» относительно выкупа контракта Шведа, который в текущем чемпионате Бельгии провел 15 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 ассистом.