Мехелен ведет переговоры с Селтиком о выкупе Марьяна Шведа

Украинец вскоре может стать полноправным футболистом бельгийского клуба

  • 21.03.2021 10:34
  • 240 просмотров
  • 1 комментарий
Мехелен ведет переговоры с Селтиком о выкупе Марьяна Шведа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Руководство «Мехелена» находится в переговорном процессе с боссами «Селтика» по вопросу потенциального выкупа трансферных прав на 23-летнего украинского вингера Марьяна Шведа, который нынешний сезон проводит в Бельгии на правах аренды.

Как сообщает ВВС со ссылкой на сегодняшний печатный выпуск газеты Daily Star, изначально «Селтик» хотел выручить от продажи Шведа 3 миллиона фунтов, но сейчас выказал готовность снизить первоначальные требования, что вызвало заинтересованность у боссов «Мехелена».

Аренда Шведа в «Мехелене» рассчитана до 30 июня. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

В «Селтик» Швед перешел из «Карпат» летом 2019 года за 1,8 миллиона фунтов. Контракт с шотландским грандом у украинца рассчитан до лета 2023 года.

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.03.2021 10:41
    0
    Як я і казав після дубля Шведа, що це нічого не означає і швидше за все він забуксує знову, за що я отримав 30 мінусів від диванних експертів. Так і сталося, після того матчу він так нічого і не показав
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.03.2021 10:41
    0
    Як я і казав після дубля Шведа, що це нічого не означає і швидше за все він забуксує знову, за що я отримав 30 мінусів від диванних експертів. Так і сталося, після того матчу він так нічого і не показав
    Ссылка
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