Мехелен ведет переговоры с Селтиком о выкупе Марьяна Шведа

Руководство «Мехелена» находится в переговорном процессе с боссами «Селтика» по вопросу потенциального выкупа трансферных прав на 23-летнего украинского вингера Марьяна Шведа, который нынешний сезон проводит в Бельгии на правах аренды.

Как сообщает ВВС со ссылкой на сегодняшний печатный выпуск газеты Daily Star, изначально «Селтик» хотел выручить от продажи Шведа 3 миллиона фунтов, но сейчас выказал готовность снизить первоначальные требования, что вызвало заинтересованность у боссов «Мехелена».

Аренда Шведа в «Мехелене» рассчитана до 30 июня. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

В «Селтик» Швед перешел из «Карпат» летом 2019 года за 1,8 миллиона фунтов. Контракт с шотландским грандом у украинца рассчитан до лета 2023 года.