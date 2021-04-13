В среду, 14 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет английский «Манчестер Сити».
Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» покажут «Футбол 1» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».
Источник — Sport.ua
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