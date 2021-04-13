Три топ-клуба интересуются лидером Лацио

Римский клуб может продать Сергея Милинковича-Савича

  • 13.04.2021 14:51
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Три топ-клуба интересуются лидером Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич с большой долей вероятности покинет римский клуб в конце нынешнего сезона.

Интерес к нему проявляют сразу три европейских топ-клуба. Это «Реал» Мадрид, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Остаться в «Лацио» Милинкович-Савич может только в том случае, если команда пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас «Орлы» идут шестыми в турнирной таблице Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 7 голов и 10 ассистов в 35 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего серба оценивается в 70 миллионов евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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