Реал намерен купить Милинковича-Савича на замену Модричу

«Реал» ищет замену 35-летнему хорватскому полузащитнику Луке Модричу.
Как отмечает Don Balon, мадридский клуб намерен приобрести одного из лидеров «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
За 26-летнего серба «бланкос» готовы заплатить 70 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересован тренер команды Зинедин Зидан.
В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл 31 матч за «Лацио», забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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Источник — Don Balon
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