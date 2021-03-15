Реал намерен купить Милинковича-Савича на замену Модричу

Мадридский клуб хочет усилиться хавбеком «Лацио»

  • 15.03.2021 07:23
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Реал намерен купить Милинковича-Савича на замену Модричу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» ищет замену 35-летнему хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

Как отмечает Don Balon, мадридский клуб намерен приобрести одного из лидеров «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. 

За 26-летнего серба «бланкос» готовы заплатить 70 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересован тренер команды Зинедин Зидан.

В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл 31 матч за «Лацио», забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Источник — Don Balon

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