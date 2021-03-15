Реал намерен купить Милинковича-Савича на замену Модричу

«Реал» ищет замену 35-летнему хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

Как отмечает Don Balon, мадридский клуб намерен приобрести одного из лидеров «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

За 26-летнего серба «бланкос» готовы заплатить 70 миллионов евро. В услугах футболиста также заинтересован тренер команды Зинедин Зидан.

В этом сезоне Милинкович-Савич сыграл 31 матч за «Лацио», забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.