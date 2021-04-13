Аллегри перед уходом советовал Ювентусу избавиться от Роналду

Как сообщают итальянские СМИ, в 2019 году Массимильяно Аллегри перед уходом с поста главного тренера «Ювентуса» посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от Криштиану Роналду:
«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», - сказал Аллегри.
Аллегри находится без работы с момента ухода из «Ювентуса». Ранее сообщалось о том, что он может заменить Марсело Бьелсу в «Лидсе».
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Источник — La Repubblica
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