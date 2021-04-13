Аллегри перед уходом советовал Ювентусу избавиться от Роналду

По мнению тренера, португалец мешает клубу расти

  • 13.04.2021 14:36
  • 781 просмотр
  • 2 комментария
Аллегри перед уходом советовал Ювентусу избавиться от Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

Как сообщают итальянские СМИ, в 2019 году Массимильяно Аллегри перед уходом с поста главного тренера «Ювентуса» посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от Криштиану Роналду:

«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», - сказал Аллегри.

Аллегри находится без работы с момента ухода из «Ювентуса». Ранее сообщалось о том, что он может заменить Марсело Бьелсу в «Лидсе».

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Источник — La Repubblica

(4 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 13.04.2021 15:12
    0
    Полагаю Андреа Аньелли принял правильное решение-кого *позбутися*.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 14:38
    0
    28 минут между новостями : Лидс продлевает Бьелсу и Аллегри заменит Бьелсу ))
    Гадалка в деле )
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 13.04.2021 15:12
    0
    Полагаю Андреа Аньелли принял правильное решение-кого *позбутися*.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 14:38
    0
    28 минут между новостями : Лидс продлевает Бьелсу и Аллегри заменит Бьелсу ))
    Гадалка в деле )
    Ссылка
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