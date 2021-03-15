Аллегри может заменить Бьелсу в Лидсе

Контракт Марсело Бьелсы с «Лидсом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Клуб уже начал поиски преемника аргентинца на случай, если тот таки решит покинуть клуб.

«Лидс» хочет пригласить на пост главного тренера Массимильяно Аллегри. Ранее интерес к итальянскому специалисту приписывали «Шахтеру».

Аллегри находится без работы с мая 2019 года. Недавно стало известно, с чем связана пауза в карьере тренера.