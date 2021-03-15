Аллегри может заменить Бьелсу в Лидсе

Контракт Марсело Бьелсы с «Лидсом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Клуб уже начал поиски преемника аргентинца на случай, если тот таки решит покинуть клуб.
«Лидс» хочет пригласить на пост главного тренера Массимильяно Аллегри. Ранее интерес к итальянскому специалисту приписывали «Шахтеру».
Аллегри находится без работы с мая 2019 года. Недавно стало известно, с чем связана пауза в карьере тренера.
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Источник — The Times
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