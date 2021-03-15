Аллегри может заменить Бьелсу в Лидсе

Итальянский специалист может продолжить карьеру в Англии

  • 15.03.2021 19:32
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
Аллегри может заменить Бьелсу в Лидсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

Контракт Марсело Бьелсы с «Лидсом» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. Клуб уже начал поиски преемника аргентинца на случай, если тот таки решит покинуть клуб.

«Лидс» хочет пригласить на пост главного тренера Массимильяно Аллегри. Ранее интерес к итальянскому специалисту приписывали «Шахтеру».

Аллегри находится без работы с мая 2019 года. Недавно стало известно, с чем связана пауза в карьере тренера.

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Источник — The Times

(1 голос)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.03.2021 19:36
    -1
    А як же ж східноєвропейська Барселона!!!
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