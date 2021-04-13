Умереть, но выиграть. Почему триумф в Лиге чемпионов очень нужен боссам ПСЖ

В конце марта элитный европейский футбол взорвался волной негодования по поводу отсутствия реакции ФИФА на события, происходящие в Катаре – стране, которая является следующей хозяйкой чемпионата мира по футболу. Как раз к началу отборочного цикла в Европе сборные Норвегии, Германии и Нидерландов выказали протест против азиатской страны и ее неподобающей политики. Такие звезды как Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт и Мануэль Нойер через футбол разослали сообщение всему миру о нулевой толерантности к бесчисленным нарушениям прав человека, которые происходят в Катаре, включая использование рабочей силы людей фактически на рабских условиях.

Осуждение Катара за его политику в отношении трудовых мигрантов, помогающих отстраивать страну и делать ее более комфортной для проживания местных жителей и туристов, не является диковинкой. Это арабское государство и ранее подвергали критике за несоблюдение идей по равенстве полов, этнической принадлежности и сексуальной ориентации, но все это делалось преимущественно различными работниками мировых средств массовой информации, а потому не имело никакого воздействия на руководителей Катара.

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Правящей династией в Катаре с самого момента обретения этим государством независимости в XIX веке является семейство Аль Тани. Нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обрел власть в июне 2013 года, а за 25 месяцев до этого государственный фонд Qatar Sports Investments стал владельцем контрольного пакета акций французского «Пари Сен-Жермен», начав инвестировать баснословные деньги в развитие этого проекта.

Уже при Тамиме бин Хамаде Аль Тани парижский клуб за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро выкупил у «Барселоны» бразильского форварда Неймара, а также через систему аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро забрал таланта «Монако» Килиана Мбаппе, которого специалисты вот уже несколько лет называют новой звездой мирового футбола, когда с авансцены уйдут легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Траты в размере 400 миллионов евро на подписание двух, пусть и необычайно талантливых футболистов, еще тогда показались многим глупой прихотью богатых инвесторов из непонятной для большинства европейцев азиатской страны, однако, на самом деле, руководители Катара прекрасно понимают, чего добиваются, и их появление в футболе является лишь частью хорошо продуманной стратегии.

Пожалуй, основная причина существующей ныне связи между «Пари Сен-Жермен» и Катаром заключается в том, что последний использует спорт для улучшения имиджа арабской страны на международной арене. Подобная концепция хорошо известна и ее нередко называют «спортивной промывкой мозгов». Еще в тридцатых годах минувшего века в нацистской Германии к такой тактике улучшения имиджа государства на мировой арене прибегал Адольф Гитлер. С тех пор практически все авторитарные правительства стран, обладающих хотя бы минимально приемлемыми финансовыми ресурсами, вкладывают средства в спорт, выступающих для них инструментов рекламы и маркетинга. Именно поэтому высказывания о том, что спорт находится вне политики, по своей сути, являются ложными и такими, которые выдают желаемое за действительное.

Если подходить к вопросу прагматично, то становится очевидно, что за деньги, затрачиваемые сегодня на футбол (это не только инвестиции в «Пари Сен-Жермен», но и организация с дальнейшим проведением финальной части чемпионата мира в 2022 году), руководство Катара надеется получить абсолютно другую ассоциативную реальность от людей, чем существующая на самом деле. Арабские «инвесторы» желают, чтобы у среднестатистического жителя Европы их страна олицетворялась с успехами ПСЖ, финтами и дриблингом Неймара, скоростью и голами Мбаппе, а также праздником футбольной жизни на ЧМ-2022, а не с использованием рабского труда и другими посягательствами на базовые права человека.

Очевидно, что при правильной реализации нынешняя политика катарцев поможет наладить развитие туризма в стране, а также увеличить иностранные инвестиции в регион. В конце концов, вряд ли кто-то захочет помогать тому, кто угнетает другие народности и не имеет уважения к людям с «неправильным» паспортом или религиозными предпочтениями. Куда приятнее сотрудничать и гостить у успешных людей, обладающих прекрасной репутацией меценатов и инвесторов.

Поэтому владельцы «Пари Сен-Жермен» очень мечтают об исторической победе их команды в Лиге чемпионов, вслед за которой логично могло бы последовать и получение одним из футболистов этой команды престижной премии «Золотой мяч». С этой целью уже сейчас катарцы ищут все возможные методы достижения договоренностей о продлении контрактов с Неймаром и Мбаппе, а также подписания других звезд мирового футбола, как например, Лионель Месси или Серхио Рамос.

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В минувшем году «Пари Сен-Жермен» был необычайно близок к триумфу в Лиге чемпионов. Тогда парижской команде на стадии плей-офф прилично повезло со жребием, ведь до финала она фактически избегала встреч с признанными грандами европейского футбола: в 1/8-й ПСЖ прошел дортмундскую «Боруссию», в четвертьфинале – «Аталанту», а в полуфинале – «Лейпциг». Уже в финале французы напоролись на «Баварию», ставшую для них «шлагбаумом» на пути к вожделенному триумфу.

Но сейчас, как минимум на первый взгляд, ситуация для ПСЖ вновь выглядит достаточно перспективной. Парижане в 1/8 финала уже уверенно прошли «Барселону», а в первом матче четвертьфинальной стадии на выезде справились с «Баварией» (3:2), по причине чего имеют прекрасные шансы на выход в полуфинал, где победитель их пары будет соперничать с сильнейшим в дуэли «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».

Да, на этот раз путь в плей-офф Лиги чемпионов для ПСЖ не выглядит настолько вольготным, как в минувшем сезоне, однако важно понимать, что именно сейчас мотивационная подпитка у команды наверняка будет на самом высочайшем уровне. Есть сведения, что катарские инвесторы пообещали футболистам «Пари Сен-Жермен» баснословные премиальные за победу в Лиге чемпионов, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи после выездной победы над «Баварией» на весь мир заявил о необходимости сохранения игроками концентрации и недопущения сбавления набранных оборотов.

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Потенциальная победа ПСЖ в Лиге чемпионов позволит катарцам не только оправдаться перед своим народом за многомиллионные инвестиции в футбольную команду из другого государства, но и способна принести главные дивиденды «вождям нации». На фоне потенциального триумфа парижан в главном футбольном турнире Европы возгласы о многочисленных смертях рабочих на строительстве спортивной инфраструктуры в Катаре рискуют банально утонуть во всеобщей эйфории, способной воцариться в прессе на фоне исторического события. Более того, критика в разгар славы будет выглядеть, как банальная попытка очернить победителей, которых, как известно, не судят. Собственно, желание не быть осужденными во всех смыслах этого слова и движет ныне катарцами, которые настойчиво продвигают свои проекты в Европе и многих других странах мира. Говорят, деньги решают любую проблему, а большие деньги – любую большую проблему, и в ФИФА и УЕФА, кажется, давно воспринимают это утверждение, как прописную истину, а потому не следует удивляться, что Лига чемпионов превратилась в один из современных механизмов по манипулированию общественным мнением. Важно только подать все под правильным «соусом», к чему и стремятся в катарско-французском ПСЖ…