Умереть, но выиграть. Почему триумф в Лиге чемпионов очень нужен боссам ПСЖ

Громкая победа на международной арене критически важна для катарских инвесторов парижского клуба

  • 13.04.2021 12:36
  • 1824 просмотра
  • 3 комментария
Умереть, но выиграть. Почему триумф в Лиге чемпионов очень нужен боссам ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце марта элитный европейский футбол взорвался волной негодования по поводу отсутствия реакции ФИФА на события, происходящие в Катаре – стране, которая является следующей хозяйкой чемпионата мира по футболу. Как раз к началу отборочного цикла в Европе сборные Норвегии, Германии и Нидерландов выказали протест против азиатской страны и ее неподобающей политики. Такие звезды как Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт и Мануэль Нойер через футбол разослали сообщение всему миру о нулевой толерантности к бесчисленным нарушениям прав человека, которые происходят в Катаре, включая использование рабочей силы людей фактически на рабских условиях.

Осуждение Катара за его политику в отношении трудовых мигрантов, помогающих отстраивать страну и делать ее более комфортной для проживания местных жителей и туристов, не является диковинкой. Это арабское государство и ранее подвергали критике за несоблюдение идей по равенстве полов, этнической принадлежности и сексуальной ориентации, но все это делалось преимущественно различными работниками мировых средств массовой информации, а потому не имело никакого воздействия на руководителей Катара.

Getty Images/Global Images Ukraine

Правящей династией в Катаре с самого момента обретения этим государством независимости в XIX веке является семейство Аль Тани. Нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обрел власть в июне 2013 года, а за 25 месяцев до этого государственный фонд Qatar Sports Investments стал владельцем контрольного пакета акций французского «Пари Сен-Жермен», начав инвестировать баснословные деньги в развитие этого проекта.

Уже при Тамиме бин Хамаде Аль Тани парижский клуб за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро выкупил у «Барселоны» бразильского форварда Неймара, а также через систему аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро забрал таланта «Монако» Килиана Мбаппе, которого специалисты вот уже несколько лет называют новой звездой мирового футбола, когда с авансцены уйдут легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Траты в размере 400 миллионов евро на подписание двух, пусть и необычайно талантливых футболистов, еще тогда показались многим глупой прихотью богатых инвесторов из непонятной для большинства европейцев азиатской страны, однако, на самом деле, руководители Катара прекрасно понимают, чего добиваются, и их появление в футболе является лишь частью хорошо продуманной стратегии.

Пожалуй, основная причина существующей ныне связи между «Пари Сен-Жермен» и Катаром заключается в том, что последний использует спорт для улучшения имиджа арабской страны на международной арене. Подобная концепция хорошо известна и ее нередко называют «спортивной промывкой мозгов». Еще в тридцатых годах минувшего века в нацистской Германии к такой тактике улучшения имиджа государства на мировой арене прибегал Адольф Гитлер. С тех пор практически все авторитарные правительства стран, обладающих хотя бы минимально приемлемыми финансовыми ресурсами, вкладывают средства в спорт, выступающих для них инструментов рекламы и маркетинга. Именно поэтому высказывания о том, что спорт находится вне политики, по своей сути, являются ложными и такими, которые выдают желаемое за действительное.

Если подходить к вопросу прагматично, то становится очевидно, что за деньги, затрачиваемые сегодня на футбол (это не только инвестиции в «Пари Сен-Жермен», но и организация с дальнейшим проведением финальной части чемпионата мира в 2022 году), руководство Катара надеется получить абсолютно другую ассоциативную реальность от людей, чем существующая на самом деле. Арабские «инвесторы» желают, чтобы у среднестатистического жителя Европы их страна олицетворялась с успехами ПСЖ, финтами и дриблингом Неймара, скоростью и голами Мбаппе, а также праздником футбольной жизни на ЧМ-2022, а не с использованием рабского труда и другими посягательствами на базовые права человека.

Очевидно, что при правильной реализации нынешняя политика катарцев поможет наладить развитие туризма в стране, а также увеличить иностранные инвестиции в регион. В конце концов, вряд ли кто-то захочет помогать тому, кто угнетает другие народности и не имеет уважения к людям с «неправильным» паспортом или религиозными предпочтениями. Куда приятнее сотрудничать и гостить у успешных людей, обладающих прекрасной репутацией меценатов и инвесторов.

Поэтому владельцы «Пари Сен-Жермен» очень мечтают об исторической победе их команды в Лиге чемпионов, вслед за которой логично могло бы последовать и получение одним из футболистов этой команды престижной премии «Золотой мяч». С этой целью уже сейчас катарцы ищут все возможные методы достижения договоренностей о продлении контрактов с Неймаром и Мбаппе, а также подписания других звезд мирового футбола, как например, Лионель Месси или Серхио Рамос.

Getty Images/Global Images Ukraine

В минувшем году «Пари Сен-Жермен» был необычайно близок к триумфу в Лиге чемпионов. Тогда парижской команде на стадии плей-офф прилично повезло со жребием, ведь до финала она фактически избегала встреч с признанными грандами европейского футбола: в 1/8-й ПСЖ прошел дортмундскую «Боруссию», в четвертьфинале – «Аталанту», а в полуфинале – «Лейпциг». Уже в финале французы напоролись на «Баварию», ставшую для них «шлагбаумом» на пути к вожделенному триумфу.

Но сейчас, как минимум на первый взгляд, ситуация для ПСЖ вновь выглядит достаточно перспективной. Парижане в 1/8 финала уже уверенно прошли «Барселону», а в первом матче четвертьфинальной стадии на выезде справились с «Баварией» (3:2), по причине чего имеют прекрасные шансы на выход в полуфинал, где победитель их пары будет соперничать с сильнейшим в дуэли «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».

Да, на этот раз путь в плей-офф Лиги чемпионов для ПСЖ не выглядит настолько вольготным, как в минувшем сезоне, однако важно понимать, что именно сейчас мотивационная подпитка у команды наверняка будет на самом высочайшем уровне. Есть сведения, что катарские инвесторы пообещали футболистам «Пари Сен-Жермен» баснословные премиальные за победу в Лиге чемпионов, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи после выездной победы над «Баварией» на весь мир заявил о необходимости сохранения игроками концентрации и недопущения сбавления набранных оборотов.

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Потенциальная победа ПСЖ в Лиге чемпионов позволит катарцам не только оправдаться перед своим народом за многомиллионные инвестиции в футбольную команду из другого государства, но и способна принести главные дивиденды «вождям нации». На фоне потенциального триумфа парижан в главном футбольном турнире Европы возгласы о многочисленных смертях рабочих на строительстве спортивной инфраструктуры в Катаре рискуют банально утонуть во всеобщей эйфории, способной воцариться в прессе на фоне исторического события. Более того, критика в разгар славы будет выглядеть, как банальная попытка очернить победителей, которых, как известно, не судят. Собственно, желание не быть осужденными во всех смыслах этого слова и движет ныне катарцами, которые настойчиво продвигают свои проекты в Европе и многих других странах мира. Говорят, деньги решают любую проблему, а большие деньги – любую большую проблему, и в ФИФА и УЕФА, кажется, давно воспринимают это утверждение, как прописную истину, а потому не следует удивляться, что Лига чемпионов превратилась в один из современных механизмов по манипулированию общественным мнением. Важно только подать все под правильным «соусом», к чему и стремятся в катарско-французском ПСЖ…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 13.04.2021 13:26
    0
    dedpixto, 13.04.2021 13:17
    я не понимаю - каждый раз, когда европейские спортсмены начинают разгонять тему нарушения прав человека в Катаре, Бахрейне и других подобных странах, почему-то забывают включить в этот список РФ, где нарушение прев человека не менее чудовищные, и там, например, проводили ЧМ по футболу, сейчас вот собираются проводить чемпионат Европы, гонку Формулы 1 и прочее, хотя их уже давно нужно было исключить отовсюду, особенно, если учесть их "блестящие" достижения в области государственного стимулирования допинга
    Просто типы хотят больше денег) Рашка даст все деньги, чтобы провести любой престижный турнир. Катар также. Просто их пытаются раскрутить на больше денег. Типа, ну вы видите, общественность обеспокоена. Катар дает больше денег, говорит что во время турнира все равны, все закрывают глаза)
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 13.04.2021 13:17
    +2
    я не понимаю - каждый раз, когда европейские спортсмены начинают разгонять тему нарушения прав человека в Катаре, Бахрейне и других подобных странах, почему-то забывают включить в этот список РФ, где нарушение прев человека не менее чудовищные, и там, например, проводили ЧМ по футболу, сейчас вот собираются проводить чемпионат Европы, гонку Формулы 1 и прочее, хотя их уже давно нужно было исключить отовсюду, особенно, если учесть их "блестящие" достижения в области государственного стимулирования допинга
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 13.04.2021 13:11
    0
    Завжди дивували фрази: пообіцяли шалені преміальні. Ну ок, пообіцяли умовному Інгульцю скажені преміальні за виграш у Динамо. І що тепер? Футболісти почали грати краще? У Неймара швидкість стане більше на 10% якщо він отримає зверху ще 10 мільйонів?
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 13.04.2021 13:17
    +2
    я не понимаю - каждый раз, когда европейские спортсмены начинают разгонять тему нарушения прав человека в Катаре, Бахрейне и других подобных странах, почему-то забывают включить в этот список РФ, где нарушение прев человека не менее чудовищные, и там, например, проводили ЧМ по футболу, сейчас вот собираются проводить чемпионат Европы, гонку Формулы 1 и прочее, хотя их уже давно нужно было исключить отовсюду, особенно, если учесть их "блестящие" достижения в области государственного стимулирования допинга
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 13.04.2021 13:26
    0
    dedpixto, 13.04.2021 13:17
    я не понимаю - каждый раз, когда европейские спортсмены начинают разгонять тему нарушения прав человека в Катаре, Бахрейне и других подобных странах, почему-то забывают включить в этот список РФ, где нарушение прев человека не менее чудовищные, и там, например, проводили ЧМ по футболу, сейчас вот собираются проводить чемпионат Европы, гонку Формулы 1 и прочее, хотя их уже давно нужно было исключить отовсюду, особенно, если учесть их "блестящие" достижения в области государственного стимулирования допинга
    Просто типы хотят больше денег) Рашка даст все деньги, чтобы провести любой престижный турнир. Катар также. Просто их пытаются раскрутить на больше денег. Типа, ну вы видите, общественность обеспокоена. Катар дает больше денег, говорит что во время турнира все равны, все закрывают глаза)
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 13.04.2021 13:11
    0
    Завжди дивували фрази: пообіцяли шалені преміальні. Ну ок, пообіцяли умовному Інгульцю скажені преміальні за виграш у Динамо. І що тепер? Футболісти почали грати краще? У Неймара швидкість стане більше на 10% якщо він отримає зверху ще 10 мільйонів?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности