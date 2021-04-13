БОНДАРЬ: «Я считаю, что Тайсон поступил просто некорректно»

Все в «Шахтере» верят, что еще могут стать чемпионами Украины

  • 13.04.2021 03:45
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БОНДАРЬ: «Я считаю, что Тайсон поступил просто некорректно»
© Espreso.TV. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь в интервью Даше Савиной рассказал о ситуации в команде и ответил на вопрос об отношении к Тайсону после того, как бразильца отправили в дубль:

«Игра с «Мариуполем»? Команда старалась забить в первые минуты, чтобы легче было играть. Прекрасно понимали, что «Мариуполь» будем обороняться очень большими силами. Это у них очень хорошо получалось делать в первые минуты. Считаю, что не забили те моменты, которые могли перевести игру к более спокойному первому тайму.

Самое главное, что играем в обороне очень надежно, абсолютно вся команда. Забиваем мячи в первом тайме. Не могу сказать, что это быстрые мячи, но голы на 25-й, 30-й минутах, как было с «Ворсклой» и «Мариуполем» – это вполне нормально. И хорошо, что команда победила.

Подготовка к «Динамо»? Как всегда – недельный цикл. Думаю, будут тренировки, занятия тактического плана, видеоанализ. Будет серьезная подготовка, так как это решающий матч года для нас.

Прежде всего, нужно сконцентрироваться на себе, на своей игре, на результате, который нам нужен. В оставшихся пяти поединках нам надо брать максимум и надеяться, что «Динамо» где-то сможет потерять. Все в команде верят, что мы еще можем стать чемпионами Украины. Игру «Динамо» не собираюсь комментировать, потому что я играю в донецком «Шахтере».

Тайсон? Я не могу этот момент комментировать, так как это личный момент самого Тайсона и клуба. Я считаю, он поступил просто некорректно. Думаю, люди, которые должны это решить, они уже это решили. Все вопросы улажены».

По имеющейся информации, Тайсон в летнее межсезонье перейдет в бразильский «Интернасьонал» в качестве свободного агента.

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Источник — Футбольный формат

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