Во вторник, 13 апреля, состоится ответный матч за выход на женский чемпионат Европы, в котором сборная Северной Ирландии будет принимать национальную команду Украины. Матч пройдет в Белфасте на стадионе «Сивью» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся в пятницу в Ковалевке, украинки потерпели поражение со счетом 1:2. Пропустив быстрый гол уже на 5-й минуте, в середине первого тайма Дарья Апанащенко сравняла результат. Но во второй половине встречи «зелено-белые» снова повели в счете и победу уже не упустили. Таким образом, Северная Ирландия, которая прежде никогда не выступала в финальной части чемпионата Европы, приблизилась к историческому успеху. А вот сборной Украины для достижения цели придется приложить максимум усилий.

Если смотреть на котировки букмекеров перед первым матчем (коэффициент на победу хозяек поля был в районе 1.3), то можно констатировать сенсацию в исполнении Северной Ирландии. Но так ли это на самом деле? Ведь на групповом этапе «сине-желтые» не продемонстрировали свернадежную игру. Матчи с Германией комментировать не будем. Бундестим является одной из сильнейших команд мира, но дважды по 0:8 все-равно как-то чересчур. В домашнем поединке с Грецией, который наши выиграли со счетом 3:0, представительницы Эллады создали украинкам немало проблем в первом тайме и вполне могли забить. В домашнем поединке против Ирландии нас устраивала только победа, которую «сине-желтые» одержали благодаря курьезному автоголу. При этом наши соперницы выглядели довольно неплохо и упустили несколько отличных голевых возможностей. Даже в домашнем поединке с явным аутсайдером группы Черногорией у сборной Украины возникли проблемы. Кстати, за весь групповой турнир черногорки забили всего два гола. И угадайте, кому?

Есть ли шанс на камбэк в Белфасте? Конечно. В первую очередь, нужно минимизировать собственные ошибки, ведь пропущенные в Ковалевке голы стали следствием собственных оплошностей украинок в обороне. Также тренерскому штабу Натальи Зинченко предстоит наладить конструктивные действия в атакующей линии. В первой встрече наши футболистки вполне уверенно добирались до штрафной соперниц, а вот в завершающей стадии игра у команды не клеилась. «Не настроились должным образом, желание соперниц победить оказалось больше. Но мы сделаем выводы, время исправить ошибки есть. Погрешности в обороне привели к двум пропущенным голам. По большому счету, соперницами больше ничего у наших ворот создано не было. Но у нас не получилось продемонстрировать эффективность в атаке. Будем стараться исправить ситуацию», - отметила наставник нашей команды после поражения в первом матче.

Наша команда только один раз в истории становилась участницей финальной стадии чемпионата Европы. Произошло это в 2009 году на европейском первенстве в Финляндии. Будем надеяться, что во вторник вечером украинки смогут оставить за бортом Евро-2022 амбициозных соперниц. Напоследок напомним состав нашей сборной, которая постарается исправить ситуацию в Белфасте.

Вратари: Ирина Санина («Жилстрой-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Жилстрой-2» Харьков), Алла Герасимчук («Хаяса», Армения).

Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - «Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - «Жилстрой-2» Харьков).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - «Жилстрой-1» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Жилстрой-2» Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - «Жилстрой-1» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков).

13 апреля, вторник