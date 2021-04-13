Северная Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 21:45 трансляцию матча плей-офф отбора Евро-2022

  • 13.04.2021 01:48
  • 86 просмотров
  • 0 комментариев
Северная Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ. Наталья Зинченко

13 апреля в 21:45 сборная Украины в ответном матче плей-офф квалификации женского Евро-2022 встретится на выезде с национальной командой Северной Ирландии.

Первый матч плей-офф прошел 9 апреля в Ковалевке и завершился поражением команды Натальи Зинченко (1:2).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В других парах за путевку на Евро-2022 играют Швейцария – Чехия (первый матч – 1:1), Россия – Португалия (первая игра – 1:0).

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Северная Ирландия – Украина.

Плейер будет добавлен перед началом игры.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности