Северная Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля в 21:45 сборная Украины в ответном матче плей-офф квалификации женского Евро-2022 встретится на выезде с национальной командой Северной Ирландии.

Первый матч плей-офф прошел 9 апреля в Ковалевке и завершился поражением команды Натальи Зинченко (1:2).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В других парах за путевку на Евро-2022 играют Швейцария – Чехия (первый матч – 1:1), Россия – Португалия (первая игра – 1:0).

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Северная Ирландия – Украина.

Плейер будет добавлен перед началом игры.