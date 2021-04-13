Северная Ирландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля в 21:45 сборная Украины в ответном матче плей-офф квалификации женского Евро-2022 встретится на выезде с национальной командой Северной Ирландии.
Первый матч плей-офф прошел 9 апреля в Ковалевке и завершился поражением команды Натальи Зинченко (1:2).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В других парах за путевку на Евро-2022 играют Швейцария – Чехия (первый матч – 1:1), Россия – Португалия (первая игра – 1:0).
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Северная Ирландия – Украина.
Плейер будет добавлен перед началом игры.
Источник — Sport.ua
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