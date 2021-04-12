Левандовски возобновил тренировки после травмы

Форвард «Баварии» приступил к беговой работе

  • 12.04.2021 23:34
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Левандовски возобновил тренировки после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Бавария» официально сообщила о том, что лидер команды Роберт Левандовски сегодня возобновил тренировки после травмы.

Пока что речь идет только о беговой работе. На ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ Левандовски с командой не полетел.

Напомним, Левандовски получил травму в матче за сборную Польши против Андорры 28 марта. Врачи прогнозировали, что форвард вернется на поле через месяц.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 42 гола и 8 ассистов в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник — ФК Бавария

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