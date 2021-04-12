Левандовски возобновил тренировки после травмы

«Бавария» официально сообщила о том, что лидер команды Роберт Левандовски сегодня возобновил тренировки после травмы.
Пока что речь идет только о беговой работе. На ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ Левандовски с командой не полетел.
Напомним, Левандовски получил травму в матче за сборную Польши против Андорры 28 марта. Врачи прогнозировали, что форвард вернется на поле через месяц.
В нынешнем сезоне на счету Левандовски 42 гола и 8 ассистов в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.