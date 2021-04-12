Левандовски возобновил тренировки после травмы

«Бавария» официально сообщила о том, что лидер команды Роберт Левандовски сегодня возобновил тренировки после травмы.

Пока что речь идет только о беговой работе. На ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ Левандовски с командой не полетел.

Напомним, Левандовски получил травму в матче за сборную Польши против Андорры 28 марта. Врачи прогнозировали, что форвард вернется на поле через месяц.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 42 гола и 8 ассистов в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах.