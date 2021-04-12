Смогут отыграться? Бавария прибыла на матч с ПСЖ без Левандовски

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле проиграла ПСЖ 2:3.
Была небольшая вероятность того, что ведущий форвард мюнхенцев Роберт Левандовски восстановится после травмы к ответному поединку, однако немецкая команда прибыла в Париж без своего лидера.
Матч состоится во вторник, начало в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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