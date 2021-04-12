Смогут отыграться? Бавария прибыла на матч с ПСЖ без Левандовски

Мюнхенцы попытаются отыграться без топ-форварда

  • 12.04.2021 18:11
  • 630 просмотров
  • 2 комментария
Смогут отыграться? Бавария прибыла на матч с ПСЖ без Левандовски
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле проиграла ПСЖ 2:3.

Была небольшая вероятность того, что ведущий форвард мюнхенцев Роберт Левандовски восстановится после травмы к ответному поединку, однако немецкая команда прибыла в Париж без своего лидера.

Матч состоится во вторник, начало в 22:00.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:29
    0
    Будет невероятно сложно, но вполне возможно.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 18:12
    +3
    Очень жаль!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 18:12
    +3
    Очень жаль!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:29
    0
    Будет невероятно сложно, но вполне возможно.
    Ссылка
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