Азар пропустит ответный матч с Ливерпулем

В среду, 14 апреля «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ливерпулем» после домашней победы 3:1.
Сегодня «Реал» опубликовал заявку на ответный матч с «Ливерпулем». В ней снова не нашлось места для Эдена Азара:
🗒️✅ ¡Estos son los 21 jugadores convocados para el partido 🆚 @LFC! #UCL pic.twitter.com/u8bcYTwG9P— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2021
Возвращение Азара ожидалось еще к первому матчу против «Ливерпуля». Однако в итоге бельгийский вингер пропустил первый матч с командой Юргена Клоппа, теперь же не сможет сыграть и во втором.
Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.
Источник — ФК Реал Мадрид
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