Азар пропустит ответный матч с Ливерпулем

Возвращение бельгийца в игру откладывается

  • 12.04.2021 19:56
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Азар пропустит ответный матч с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

В среду, 14 апреля «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ливерпулем» после домашней победы 3:1.

Сегодня «Реал» опубликовал заявку на ответный матч с «Ливерпулем». В ней снова не нашлось места для Эдена Азара:

Возвращение Азара ожидалось еще к первому матчу против «Ливерпуля». Однако в итоге бельгийский вингер пропустил первый матч с командой Юргена Клоппа, теперь же не сможет сыграть и во втором.

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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