Азар пропустит ответный матч с Ливерпулем

В среду, 14 апреля «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Ливерпулем» после домашней победы 3:1.

Сегодня «Реал» опубликовал заявку на ответный матч с «Ливерпулем». В ней снова не нашлось места для Эдена Азара:

Возвращение Азара ожидалось еще к первому матчу против «Ливерпуля». Однако в итоге бельгийский вингер пропустил первый матч с командой Юргена Клоппа, теперь же не сможет сыграть и во втором.

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.