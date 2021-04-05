Азар не попал в заявку Реала на матч с Ливерпулем

Стала известна заявка «Реала» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

В список не попал хавбек Эден Азар. Отметим, что бельгиец уже начал тренироваться с командой после травмы, но в первом матче не сыграет.

Из-за травм предстоящую игру пропустят капитан мадридской команды Серхио Рамос и защитник Дани Карвахаль.

В заявку попал украинский вратарь Андрей Лунин.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 6 апреля в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.