Азар не попал в заявку Реала на матч с Ливерпулем

Стала известна заявка «Реала» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
В список не попал хавбек Эден Азар. Отметим, что бельгиец уже начал тренироваться с командой после травмы, но в первом матче не сыграет.
Из-за травм предстоящую игру пропустят капитан мадридской команды Серхио Рамос и защитник Дани Карвахаль.
В заявку попал украинский вратарь Андрей Лунин.
🗒️✅ ¡Estos son los 21 jugadores convocados para el partido 🆚@LFC! #UCL pic.twitter.com/g4BXGw2hF5— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2021
Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 6 апреля в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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