Азар восстановился после травмы. Он может сыграть с Ливерпулем

Восстановление Эдена Азара после травмы мышц поясницы проходит быстрее, чем прогнозировалось. Бельгиец уже тренируется в общей группе «Реала».

Скорее всего, Азар сможет принять участие уже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он состоится 6 апреля.

Травма у Азара была диагностировала в середине марта. Прогнозировалось, что хавбек будет восстанавливаться месяц.

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.