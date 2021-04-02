Азар восстановился после травмы. Он может сыграть с Ливерпулем

Бельгиец уже тренируется в общей группе «Реала»

  • 02.04.2021 21:51
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
Азар восстановился после травмы. Он может сыграть с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Восстановление Эдена Азара после травмы мышц поясницы проходит быстрее, чем прогнозировалось. Бельгиец уже тренируется в общей группе «Реала».

Скорее всего, Азар сможет принять участие уже в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он состоится 6 апреля.

Травма у Азара была диагностировала в середине марта. Прогнозировалось, что хавбек будет восстанавливаться месяц.

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 02.04.2021 22:46
    0
    Надолго ли???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.04.2021 22:46
    0
    Надолго ли???
    Ссылка
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