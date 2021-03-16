Стало известно, когда Азар вернется на поле

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму. У футболиста проблемы с поясничными мышцами.

Как сообщает испанская пресса, 30-летний бельгиец выбыл на месяц из-за проблем. При самом благоприятном варианте Азар вернется к 11 апреля, когда пройдет матч против «Барселоны».

Из-за травм Азар в нынешнем сезоне провел всего 14 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отличился 3 голами.

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