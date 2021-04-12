Где смотреть онлайн матчи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония

16-17 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.



Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония состоится на всех 24-х каналах региональной сети Общественного телевидения Украины: UA: КИЕВ, UA: ХАРЬКОВ, UA: ТЕРНОПОЛЬ и т.д. Трансляция также будет дублироваться на YouTube-канале Федерации тенниса Украины. Соответствующая ссылка будет опубликована в фейсбуке на странице ФТУ.



Встреча пройдет в Черноморске 16-17 на грунтовых кортах Elite Tennis Club.



Оба игровых дня стартуют в 11:00 по Киеву.

Состав Украины – здесь, Японии – здесь.