Где смотреть онлайн матчи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония

Поединки состоятся 15 и 16 апреля

  • 12.04.2021 12:16
  • 171 просмотр
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Где смотреть онлайн матчи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония
© ФТУ

16-17 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.
 
Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония состоится на всех 24-х каналах региональной сети Общественного телевидения Украины: UA: КИЕВ, UA: ХАРЬКОВ, UA: ТЕРНОПОЛЬ и т.д. Трансляция также будет дублироваться на YouTube-канале Федерации тенниса Украины. Соответствующая ссылка будет опубликована в фейсбуке на странице ФТУ.
 
Встреча пройдет в Черноморске 16-17 на грунтовых кортах Elite Tennis Club.
 
Оба игровых дня стартуют в 11:00 по Киеву.

Состав Украины – здесь, Японии – здесь.

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Источник — Sport.ua

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